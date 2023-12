Mulher de 26 anos morre após acidente entre moto e 2 caminhões na BR 262

Uma mulher de 26 anos morreu após se envolver em um grave acidente na BR 262, na tarde desta quinta-feira (21), em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), a colisão foi registrada na altura do Km 112,7, e envolveu uma moto e dois caminhões.

Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu às 14h50. A mulher pilotava uma mota HONDA/CG 125 FAN quando se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão Volvo e um caminhão MBenz Atego.

A pista ficou parcialmente interditada e a motociclista chegou a ser socorrida com lesões graves para Hospital de Venda Nova do Imigrante. Entretanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo por volta das 18h34.