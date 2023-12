Mulher é socorrida em estado grave após ser atropelada em Cachoeiro

Uma mulher, ainda não identifcada, precisou ser socorrida em estado grave, após ser atropelada na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro. O atropelamento aconteceu na noite do último sábado (2), por volta das 19h.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima tentava atravessar a via, quando um carro, em alta velocidade atingiu a mulher. A vítima foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Entretanto, após o atropelamento, o condutor fugiu do local, sendo preciso motristas que passavam no momento do atropelamento, seguir o motorista. No entanto, foi realizado um cerco e o veículo foi localizado estacionado no bairro Alto União, onde ele foi encontrado escondido nos fundos de uma residência.

O homem fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.