Mulher mata homem a facadas após ser agredida no Espírito Santo

Um homem, ainda não identificado, foi morto com golpes de faca, na tarde da última quinta-feira (30), após agredir uma mulher no bairro Santo André, em Vitória.

A Polícia Militar (PM), informou que os militares foram acionados para verificar a informação de que um homem havia sido ferido com golpes de arma branca no lado esquerdo do tórax, no bairro Santo André. Portanto, no local, os policiais encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestava os primeiros socorros a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A autora, uma mulher, de 34 anos, disse aos policiais que dias antes, ela e a vítima haviam discutidos e, na última quinta-feira (30), o homem a agrediu. Diante disso, para se defender das agressões, ela foi em casa e pegou uma faca para se defender. O homem voltou a agredi-la e a mulher o atingiu com golpes de faca. Ela estava machucada devido a luta corporal com o homem.

A mulher foi encaminhada pela polícia para à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.