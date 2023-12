Muniz Freire entra no calendário oficial de festas da imigração italiana

Em 2024, quando se comemora os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio das secretarias do Turismo (Setur) e de Cultura (Secult) e do Arquivo Público do Espírito Santo (APEES), lançou o Calendário dos 150 anos da Imigração Italiana.

A Festa Tra Le Valli e le Montagne, do município de Muniz Freire, está na programação e já tem data marcada, será entre os dias 6 a 9 de setembro.

As festividades visam não apenas comemorar, mas também resgatar a rica história, fomentar o diálogo intercultural, fortalecer os laços entre as comunidades ítalo-capixabas e tornar o Espírito Santo reconhecido como o berço da imigração italiana no País.

Também participam da elaboração do calendário o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Associação Federativa Italiana do Espírito Santo (Comunità) e o Comitê dos Italianos no Exterior ES-RJ (Comites).