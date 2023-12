Muqui: discussão de vizinhos por causa de cachorro termina em agressão

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida com uma paulada na perna pelo vizinho, na manhã da última quinta-feira (28), após um desentendimento por causa de cachorro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados por uma moradora, de 40 anos, dizendo que havia se desentendido com um vizinho, pois ele tem um cachorro da raça Pitbull de cor branca e que anda agressivo assustando e ameaçando os moradores do bairro.

Entretanto, a moradora disse aos policiais que estava na rua com seu cachorro, quando seu vizinho saiu com o Pitbull e foi para cima dela, momento em que houve o desentendimento entre os dois. Ela relata, ainda, que o vizinho pegou um pedaço de madeira e foi para cima do cachorro dela. Imediatamente, a moradora pegou o cachorro no colo com o intuito de protegê-lo. Nisso, o vizinho acertou a perna da moradora com um golpe de madeira.

Segundo ela, um outro vizinho viu a situação e ajudou a interromper a agressão. Neste momento, o agressor fugiu juntamente com o Pitbull. A vítima disse que já existe um processo contra o vizinho, devido ao fato dele amendontrar os moradores com seu cão Pitbull.

Diante disso, os militares orientaram a vítima a procurar a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.