Música ao vivo no coreto da Praça de Fátima em Cachoeiro

O IV Natal Arts na Praça, na Praça de Fátima, em Cachoeiro, segue encantando os visitantes, trazendo o melhor do artesanato local com uma das mais bela decorações natalina já vista.

E a programação está recheada de muitos agitos, que começam a partir das 16h, bem no coração da Avenida Beira Rio.

E nesta quinta-feira (21), se apresentam no coreto da Praça, a partir das 19h, Victor Batista e convidados com seu musical “Quando eu quero falar com Deus eu canto”. E logo mais, às 20h, Ana Gabi traz o seu pocket show de Natal para emocionar os presentes.

Nesta sexta-feira (22), o evento conta com uma apresentação especial da Banda 26 de julho.

Arts na Praça

IV Natal Arts na Praça é um evento que vem encantando os corações com mais de 30 expositores de artesanato e trabalho manual, proporcionando opções únicas para presentes especiais nesta temporada festiva.

Os visitantes tem à disposição uma vasta gama de criações, cada uma contando sua própria história e transmitindo o carinho investido em cada detalhe. Com a presença de artesãos locais, a diversidade de opções promete atender aos mais variados gostos, tornando o Natal Arts na Praça o destino ideal para encontrar presentes que vão além do convencional.

Para os amantes da culinária, a praça de alimentação é um verdadeiro paraíso, oferecendo mais de 10 opções de lanches, doces e bebidas artesanais. Uma experiência gastronômica que promete agradar paladares exigentes e proporcionar momentos deliciosos em meio à atmosfera festiva.