Natal: Polícia Militar realiza operação no Caparaó Capixaba

O 3° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo está realizando a OPERAÇÃO NATAL nos municípios do Caparaó Capixaba, área de responsabilidade da unidade. A operação vai até o próximo dia 24, objetivando proporcionar sensação de segurança às pessoas que transitam pelos principais centros comerciais dos municípios durante o período de intensificação das compras natalinas.

Com a chegada do mês de dezembro, caracterizado por celebrações de fim de ano, férias e o início do verão, observa-se um considerável aumento na circulação de pessoas e bens nas áreas comerciais. Este aumento de atividade propicia condições propícias para a ocorrência de diversos delitos, tais como furtos, roubos e fraudes.

Diante desse cenário, a PMES reconhece a importância de um esforço adicional para cumprir sua missão constitucional de preservação da ordem pública. Assim, a “Operação Natal” visa implementar um policiamento ostensivo eficaz e eficiente, direcionando recursos para os locais e horários de maior concentração de pessoas.

Para atingir esse propósito, a PMES definiu objetivos específicos, como o reforço do policiamento ostensivo nas áreas comerciais, a ampliação do patrulhamento preventivo e a realização de abordagens a pessoas em fundada suspeita e a veículos. A atuação dos militares ocorrerá em escalas ordinárias, extras e com o pagamento de ISEO.

A PMES reafirma seu compromisso em garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos durante as festividades.