Nova Lei de Licenciamento Ambiental: Rigone detalha mudanças

Foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (11), a nova Lei de Licenciamento Ambiental, enviada pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (SEAMA), que tem como objetivo padronizar, simplificar e acelerar o processo de licenciamento ambiental.

Por meio de um vídeo, o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, detalhou as mudanças e apontou as vantagens da nova legislação.

ASSISTA AO VÍDEO: