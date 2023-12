Obras do Centro Operacional da Guarda Municipal de Cachoeiro avançam

Na Ilha da Luz, as obras de reforma e modernização do novo Centro Operacional da Guarda Municipal de Cachoeiro seguem avançando. O edifício está passando por extensas intervenções, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho para os agentes, bem como aperfeiçoar as atividades da corporação.

Nesta semana, as equipes estão realizando a demolição de panos de laje para o início da construção do stand de tiros, continuação de reboco, execução de contra-piso, e outras atividades.

Com um investimento próximo a R$ 2 milhões, as melhorias abrangem a implementação de novas instalações elétricas, pluviais e hidrossanitárias, intervenções gerais na estrutura, criação de novos ambientes e acomodações, pintura, reforma do telhado com impermeabilização, além de um projeto de combate a incêndios, entre outras iniciativas.

A primeira fase dos serviços, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras (Semo), tem previsão de conclusão até o final do primeiro semestre de 2024.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro, uma vez que a sede da Guarda Civil de Cachoeiro seja reformada e modernizada, ela contará com uma academia, salas de treinamento, estandes de tiro, sala de armamento, área de monitoramento, sala de inteligência e gabinetes para o comando do órgão.

“Ao criar um ambiente mais eficiente e bem equipado, estamos capacitando nossos agentes para melhor servir a população. Isso, por sua vez, contribui para uma cidade mais segura e tranquila”, destaca o secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa

“Este é um investimento no presente e no futuro. Ao fortalecer a infraestrutura da Guarda Municipal, estamos construindo alicerces para uma cidade mais segura e próspera, que olha e zela por seus cidadãos”, avalia o prefeito Victor Coelho.