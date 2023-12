Operação Natal: homem armado e embriagado é preso pela PRF na BR-262

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação Natal, na noite da última sexta-feira (22), após ser flagrado embrigado dentro de um carro e portando uma arma de fogo, no km 23, da BR-262, em Viana.

Leia também: VÍDEO | Acidente grave deixa uma pessoa presa às ferragens em Castelo

A PRF informou que o homem estava dentro do veículo sem farol, em plena chuva, onde o passageiro passageiro usava a lanterna do celular para clarear a pista. Durante a abordagem, ao solicitar que o condutor, um homem de 45 anos, levantasse a camisa, os policiais visualizaram um revólver calibre 32, com numeração raspada, na cintura do suspeito.

Entretanto, ao ser submetido ao teste do bafômetro, constatou-se a embriaguez ao volante. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) de Cariacica, para as providências do flagrante. O veículo foi recolhido.