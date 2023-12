Operação no ES: Polícia prende em flagrante suspeito de homicídio

Na noite da última quinta-feira (21), a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com a Polícia Militar (PM), realizou uma operação conjunta na zona rural do município de Montanha, resultando na prisão de um homem, de 41 anos, suspeito de matar um homem, de 20 anos, ocorrido na tarde da quinta-feira (21), no Centro de Montanha.

Leia também: Criminosos invadem escola e roubam R$ 1 mil em Ibatiba



De acordo com a PC, A equipe da PM foi acionada por volta das 15h20 para verificar um homicídio ocorrido próximo a uma distribuidora, no Centro da cidade. No local, a vítima já havia sido avaliada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que já estava morto. Segundo relatos de familiares e conhecidos, o crime teria sido motivado por ciúmes, pois a vítima estaria envolvida com a ex-mulher do possível autor do disparo.

Entretanto, imagens de câmeras de segurança mostram uma acalorada discussão na calçada da distribuidora de bebidas, onde o autor sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na vítima, que veio ao chão e, logo após, a óbito. O autor deixou o local sem pressa. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Durante as diligências, a equipe de Inteligência da Polícia Civil recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito e de que o irmão dele poderia facilitar a fuga. Ao avistarem uma motocicleta com um ocupante carregando um capacete extra, os policiais abordaram e identificaram ser o irmão do suspeito, que confirmou estar indo buscá-lo.



Portanto, os agentes seguiram para o local onde o suspeito estava escondido, em meio ao matagal localizado em uma fazenda, na zona rural de Montanha. O suspeito portava a arma utilizada no homicídio, um revólver calibre .32, municiada com seis munições, e R$268 em espécie.

O suspeito foi detido e encaminhado à DP de Montanha para as providências de praxe. Na Delegacia, o suspeito confessou o crime, alegando que estava sendo ameaçado. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça