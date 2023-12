Operação Rodovida: PRF inicia fiscalização nesta segunda-feira (18)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta segunda-feira (18), a Operação Rodovida. Para reforçar a segurança no trânsito em todo o país, instituições federais, estaduais e municipais – integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) – reforçam o trabalho de fiscalização e prevenção de acidentes.

Leia também: Polícia Rodoviária apreende dois carros clonados em Itapemirim

De acordo com a PRF, entre as ações previstas para a Operação Rodovida estão o reforço na fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais de todo o país no período das férias escolares, que registra aumento no número de veículos em circulação, nos feriados de Natal e Ano Novo e no carnaval.

O objetivo das instituições participantes é garantir a segurança viária, com redução do número de acidentes, mortes e feridos. A operação começa nesta segunda, 18 de dezembro, e vai até 18 de fevereiro.

Para celebrar a data, a PRF vai realizar uma cerimônia em Salvador (BA). O evento será realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir de 09h30.

O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, e o Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli, vão participar da cerimônia.