Perseguição termina com homem morto a tiros no centro de Castelo

Um homem, de nome e idade não revelada, morreu baleado após tentar agredir policiais militares durante uma perseguição, na tarde da última quarta-feira (13), no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam informações de um morador do bairro Niterói, dizendo que, na noite da última terça-feira (12), ouviu disparos de arma de fogo próximo à sua residência. O morador disse que, imediatamente, foi até a janela da casa e avistou um suspeito saindo do local com uma bicicleta em alta velocidade.

Os policiais se deslocaram para o bairro e, no local, a guarnição abordou ums testemunha. Ao ser questionado sobre o acontecimento na noite anterior, ele confirmou a fala do morador e acrescentou ainda que o autor dos disparos era um suspeito de bicicleta, citado pelo morador. Segundo a testemunha, o suspeito teria atirado contra o próprio irmão por conta de uma briga familiar.

Posteriormente, no bairro Niterói, a equipe se deparou com o suspeito transitando na Rua Dr. Adalton Santos com uma bicicleta. Os militares perceberam que o suspeito possuía um volume na região da cintura. O suspeito recebeu voz de abordagem, mas desobedeceu. Ele colocou a mão na cintura, segurando um objeto e, em seguida, fugiu na bicicleta em alta velocidade sentido ao bairro Santo Andrezinho.

Entretanto, os policiais foram até o bairro localizaram o suspeito. Os militares determinaram que colocasse em posição de abordagem, porém ele continuou fugindo e novamente colocou a mão na cintura. O suspeito desembarcou da bicicleta, porém, quando um dos policiais tentou se aproximar, o suspeito deu um tapa na mão do PM, impedindo que ele realizasse a busca pessoal.

Diante da agressão, o militar efetuou um disparo na direção do suspeito, que caiu no chão após ser atingido. Somente após ter sido alvejado, foi possível concluir que o objeto se travava de um aparelho celular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e constatou que o suspeito estava sem vida. A Polícia Civil (PC) foi acionada.