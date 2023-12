Pista é interditada para retirada de carreta acidentada na BR-101

A pista da BR-101, precisou ser interditada, na tarde desta segunda-feira (11), para retirada de uma carrreta que se envolveu em um acidente, no km 350, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está interditada, pois os trabalhos de retirada da carreta está sendo feito às margens da rodovia. A Concessionária da Eco101 está sinalizando o local.