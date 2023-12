Pista fica interditada após carga cair de carreta na BR-101

Uma carreta, ficou atravessada na pista, após a carga cair e inteditar a BR-101, na manhã desta segunda-feira (11), no km 97, da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está interditada devido queda de carga de uma carreta que está atravessada na rodovia. Felizmente, não huve feridos.

A equipe da Eco101 e a PRF foram acionados e estão realizando os trabalhos na rodovia.