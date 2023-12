PRF em ação: apreensão de veículo e prisão na BR-101, no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas ações decorrentes de fiscalização na BR-101, na última quinta-feira (7), no Espírito Santo.

Um homem foi preso no km 304 da BR-101 em Viana, região da Grande Vitória.

Durante fiscalização realizada pelos agentes, foi abordado um caminhão. Ao verificarem a documentação do condutor, foi averiguado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo de Direto da Comarca de Marmeleiro/PR.

Foto: Divulgação PRFES

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para o DPJ de Cariacica, e entregue à autoridade policial para as providências pertinentes.

Em outra ação, em Pedro Canário, norte do Estado, a PRF apreendeu uma motocicleta clonada, no KM 01 da BR-101.

Durante fiscalização de combate à criminalidade, os agentes realizaram a abordagem de uma Honda/Twister após avistarem que a pintura não era a original da montadora.

Foto: Divulgação PRFES

No decorrer das análises, foram constatadas adulterações nos elementos identificadores do veículo. O condutor afirmou ter adquirido a moto com um amigo que havia comprado em um leilão.

O homem foi encaminhado à presença da autoridade policial, para as providências legais cabíveis.