Piúma: novo contorno ajudará a aliviar fluxo de veículos no verão

O “novo Contorno de Piúma” será entregue pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta sexta-feira (29).

Foram investidos cerca de R$ 15 milhões na requalificação do trecho entre a ponte do bairro Piuminas e ponte sobre o Rio Novo, que dá acesso ao município pela rodovia ES-60.

As obras contemplaram uma extensão de 2,8 quilômetros. A requalificação também consistiu na execução da faixa de rolamento, faixa multiuso, acostamento e calçada cidadã.

As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e tem como objetivo aliviar o trânsito da região, que é intenso durante o verão, com a chegada de turistas em busca das praias do litoral Sul capixaba.