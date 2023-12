Polícia Civil realiza operação e prende suspeitos em Guaçuí

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira (14), e deu cumprimento a dois mandados de prisão e mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas no município de Guaçuí. Durante a ação, foram detidos dois indivíduos, de 23 e 19 anos, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Leia também: Mulher é presa tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

A PC informou que a primeira diligência ocorreu na residência do suspeito de 19 anos, localizada no bairro São Miguel. Com ele, foi encontrado aproximadamente 45 gramas de maconha. O jovem estava sendo investigado por tráfico de drogas na região.

Já na casa do suspeito de 23 anos, localizado no bairro São José, também suspeito de participar do tráfico de drogas na região, foram apreendidos 28 gramas de maconha, 3,6 gramas de cocaína, quatro buchas, diversas sacolas plásticas para embalagem de drogas, uma cartela do medicamento clonazepam, um vidro vazio de cafeína e taurina (usados para adulterar a cocaína), além de R$150,00 reais e um aparelho celular.

Os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), e ficarão à disposição da Justiça.