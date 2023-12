Polícia investiga suspeita de homicídio dentro de residência em Piúma

O corpo masculino, ainda não identificado, foi encontrado jogado dentro de uma residência, na tarde do último domingo (10), no bairro Niterói, em Piúma, no litoral do Sul do Espírito Santo.

Leia também: “Minha mãe corre risco de vida”, diz filho de idosa atropelada em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) informou que os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no interior de uma residência. Portanto, no local, a equipe constatou que um homem estava morto e, em seguida, acionaram a Polícia Civil.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o fato foi registrado, inicialmente, como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Aliás, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

Diante disso, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.