Polícia Militar detém suspeito e apreende arma de fogo em Marataízes

Na manhã da última terça-feira (12), policiais militares da Força Tática da 9ª Companhia Independente detiveram um suspeito e apreenderam uma arma de fogo, na localidade de Jacarandá, zona rural de Marataízes.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares abordaram o suspeito, apontado por populares como alguém que estaria portando uma arma de fogo utilizada para segurança de traficantes do bairro. Ao realizarem a busca pessoal, localizaram com ele a quantia de R$ 65,00 reais em espécie e uma chave de um veículo.

Portanto, ao ser questionado sobre onde estaria o veículo e se teria algo de ilícito no seu interior, o abordado apontou o local onde o teria estacionado e informou ainda que debaixo do banco do motorista estaria escondida uma arma de fogo, com seis munições intactas, que seria de sua propriedade.

Entretanto, no interior do veículo foram encontrados um revólver com seis munições, além de outras seis, R$966,00 em espécie e documentos.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao plantão policial local para registro do fato.