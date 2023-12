Polícia prende suspeito de cometer crimes no mesmo mês em Piúma

A Polícia Civil (PC) prendeu o suspeito de ter matado um homem dentro de casa, no dia 10 de dezembro, e um outro homicídio, dia 14 de dezembro, ambos no bairro Niterói, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os policiais receberam informações de que o suspeito estava escondido em uma residência, no bairro Céu Azul, no mesmo município.

Portanto, no bolso da calça dele, foi encontrada a carteira de uma das vítimas. O suspeito confessou o crime ocorrido no dia 14 de dezembro e também um outro crime ocorrido no dia 10 de dezembro.

O suspeito foi autuado em flagrante por latrocínio nos dois homicídios. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.