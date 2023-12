Polícia prende suspeito de matar motorista de ônibus no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu um homem de 21 anos suspeito de ser o autor dos disparos que vitimaram o motorista de ônibus Agilson Araújo Maia, no dia 14 de dezembro, na rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória. A prisão ocorreu, nesta sexta-feira (29), em São Pedro, também na Capital.

A investigação, conduzida pela DFRV, teve início logo após o fato. As diligências incluíram a coleta de informações, depoimentos, imagens e levantamentos de inteligência que culminaram na identificação de dois suspeitos, sendo um homem de 21 anos e um adolescente de 13 anos, e permitiram compreender a dinâmica do crime.

Segundo a investigação, na manhã de 14 de dezembro, a vítima transitava pela rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência, quando foi abordada pelos suspeitos, sendo que o homem de 21 anos portava uma arma de fabricação artesanal.

Os assaltantes exigiram a moto da vítima e o maior atirou quatro vezes contra o motorista, que morreu no local.

A equipe da DFRV representou pela prisão temporária do suspeito maior de idade, o que foi deferido pelo Poder Judiciário.

A equipe se dirigiu até o bairro São Pedro, em Vitória, e encontrou o investigado dentro de casa. Ele não resistiu à prisão e se entregou aos policiais.

Alias, ao levantar a ficha criminal dos investigados, a equipe da DFRV constatou que o maior já tem duas passagens por tráfico de drogas no Espírito Santo, e pelo menos outras 10 passagens no Estado da Bahia, por crime de tráfico de drogas e outros.

“O detido vai ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, a investigação segue em andamento e posteriormente o Inquérito Policial será concluído.

Contudo, o adolescente já está identificado e agora vamos trabalhar para concluir o Termo de Apuração de Ato Infracional para também responsabilizá-lo pelo latrocínio que vitimou o senhor Agilson”, explicou o titular da DFRV, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Na tarde desta sexta-feira (29), o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, todavia recebeu familiares do motorista e representantes do Sindicato dos Rodoviários para informar sobre a prisão.

O delegado Gustavo Ximenes, responsável pelo caso, e o agente de polícia Nilzo de Almeida participaram da reunião.

“Infelizmente, não temos como trazer o senhor Agilson de volta para sua família, mas estamos aqui para dar essa resposta, informar que o homem apontado como autor dos disparos está preso, e o menor suspeito de agir junto com ele está identificado”, ressaltou Ramalho.