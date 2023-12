Polícia prende suspeito e recupera celulares de vítimas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Guarda Municipal de Viana, prendeu em flagrante um indivíduo de 30 anos, no bairro Nova Bethânia, em Viana, e recuperou os celulares de quatro adolescentes momentos após o roubo.

A prisão foi realizada por dois auxiliares de perícia médico-legal que estavam passando pelo local e presenciaram o crime.

Os policiais civis estavam em diligências com o veículo de transporte de cadáver no município de Viana, quando avistaram um indivíduo nas margens da rodovia, roubando os aparelhos celulares de quatro jovens.

Os auxiliares de perícia reduziram a velocidade do veículo e perceberam que o homem estava armado, confirmando se tratar de um assalto em andamento.

Diante dos fatos, foi realizada uma tentativa de abordagem, no entanto, o suspeito empreendeu fuga por um terreno baldio, dispensando os aparelhos celulares no trajeto.

Os policiais seguiram a pé e conseguiram prender o indivíduo no bairro Vila Betânia. Os aparelhos celulares foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Com o apoio da Guarda Municipal de Viana, o suspeito foi conduzido à autoridade policial e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).