Polícia procura suspeito de matar casal em São José do Calçado

A Polícia Militar (PM), procura o suspeito de ter matado a tiros uma mulher, de 28 anos e um jovem, de 18 anos, na noite da última quarta-feira (13), na localidade conhecida como “Vala”, no bairro Jorge Ourique, em São José do Calçado.

Segundo as informações da Polícia Militar (PM), no local, os militares constataram que a mulher, de 28 anos, estava sendo socorrida pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município. Já a segunda vítima, de 18 anos, já tinha sido socorrido e levado ao hospital por familiares.

Portanto, ainda no local, os policiais identificaram uma testemunhas, de 24 anos, onde relatou que estava sentado na calçada da rua Christiano Ramos da Silva, conversando com as vítimas, quando foram surpreendidos por um homem com uma arma de fogo, que efetuou diversos disparos alvejando a mulher e o jovem.

Entretanto, com apoio de outras viaturas os policiais realizaram cercos e buscas pelo acusado, porém não foi localizado. Os militares fomos informados que as duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

A testemunha foi encaminhada até a 6ª delegacia regional de Alegre, para prestar esclarecimentos, juntamente com os materiais que foram coletados no local.