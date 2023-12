Policial militar aposentado com mandado de prisão é preso na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um policial militar aposentado com mandado de prisão em aberto na noite desta segunda-feira (04), no km 304 da BR-101, em Viana, na Grande Vitória.

Durante fiscalização realizada pela PRF, os agentes efetuaram a abordagem a um motorista de 64 anos que conduzia um veículo prata.

Ao verificarem os documentos do condutor, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto na Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Timóteo/MG.

O homem, que é aposentado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Viana, para os procedimentos legais cabíveis

