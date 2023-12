População aponta problemas com exames em Divino de São Lourenço

A saúde no município de Divino de São Lourenço tem sido alvo de constantes reclamações da população, principalmente no que diz respeito a realização de exames laboratoriais.

De acordo com informações encaminhadas por um leitor ao site AQUINOTICIAS.COM, quando os munícipes vão ao médico, o profissional passa exames, só que eles não conseguem carimbar, pois existe cota para os procedimentos.

Ainda explica que abre o período para carimbo dia 1 e quando chega dia 3 ou 4 já não carimba mais, tendo que esperar até o fim do mês para realizar o exame.

A Secretaria Municipal de Saúde de Divino São Lourenço informa que a “informação não procede”. Por meio de nota, o órgão relata “que tem autorizado exames laboratoriais ao longo do mês para todos os grupos prioritários”.

Porém ressalta que “o que pode acontecer é que com a alta procura para autorização de exames na modalidade de ”Rotina”, a cota mensal se esgota muito rápido para esta modalidade. No entanto, para grupos prioritários a Secretaria tem autorizado exames durante todo o mês”, diz o texto.

