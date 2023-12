Prefeito de Kennedy anuncia abono salarial; confira o valor

O prefeito Dorlei Fontão anunciou, nesta terça-feira (5), o pagamento de abono salarial para os servidores do Poder Executivo municipal.

De acordo com a administração municipal, o valor do abono integral é 3 mil reais, sendo R$ 2 mil para os servidores que ingressaram ou retornaram suas funções a partir de 01/05/2023 a 31/08/2022, e R$ 1 mil para os servidores que ingressaram ou retornaram suas funções a partir de 01/09/2023.

Além do abono, o prefeito ainda destaca que os servidores também receberão um ticket alimentação especial neste mês de dezembro. A iniciativa ainda visa impulsionar o comércio local.

“Em um gesto de gratidão e reconhecimento ao trabalho prestado por todos os servidores públicos municipais. É o reconhecimento do esforço incansável dos que contribuem para o bem-estar e desenvolvimento do nosso município ao longo do ano”, afirma a Prefeitura de Presidente Kennedy.