Prefeitura de Alegre inicia obras na Escola Professor Lellis

No próximo domingo (10), a Prefeitura Municipal de Alegre promove, a partir das 20:30h, na Praça 06 de Janeiro, no Centro, um evento onde será assinado ordem de serviços para obras de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Lellis.

“Este evento é um símbolo do que podemos alcançar quando unimos forças pelo bem comum. Com o suporte essencial do Governo Estadual, estamos prontos para proporcionar aos nossos jovens um ambiente educacional renovado e inspirador”, destacou o prefeito Nirrô

Este será um investimento de R$ 2.922.969,68, viabilizado pelo FUNPAES/SEDU, através do Governo do Estado.