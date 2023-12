Prefeitura de Alegre realiza leilão com veículos a partir de R$ 800

A Prefeitura de Alegre realiza um Leilão Online de veículos e bens inservíveis, com preços a partir de R$ 800,00. Os lances podem ser enviados na plataforma da Hoppie Leilões, até a próxima sexta-feira (15), às 9h.

Estão em leilão 42 lotes incríveis, desde veículos leves até caminhões, além de computadores e variados eletrônicos. Todos os itens são de qualidade e com preços incríveis!

Para mais informações e para participa, bastante acessar o link: https://www.hoppeleiloes.com.br/leiloes/775-leilao-da-prefeitura-municipal-de-alegre-es

O link também está disponível no site oficial da Prefeitura de Alegre.

