Mesa redonda discute tendências do mercado de café em Alegre

Acontece, nesta terça-feira (12), no município de Alegre, a “Mesa Redonda: Cafés Especiais e Comercialização”. O evento, promovido pela prefeitura e SEDER, será realizado, a partir das 13h, na Câmara Municipal.

A iniciativa tem como objetivo fomentar o diálogo entre produtores, empresários e interessados sobre as novas práticas e oportunidades no setor cafeeiro.

De acordo com a administração municipal, os participantes também terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o mercado de cafés especiais e as tendências de comercialização.

O evento conta com o apoio do Incaper, Governo do Estado do Espírito Santo, Caparaó Jr., IFES e SICOOB.