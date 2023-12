Prefeitura de Piúma abre vagas para guarda-vidas

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) anunciou a realização de um novo Processo Seletivo. O objetivo do certame é o preenchimento de 22 vagas destinadas à contratação de Guarda Vidas (20) e Coordenador Supervisor (2).

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade entre níveis fundamental e médio, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro divulga resultado final de processo seletivo

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, atribuídas em escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.708,98 a R$ 1.953,14, acrescido de ticket alimentação.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever a partir das 8h de 19 de dezembro de 2023 até o dia 24 de dezembro de 2023, de acordo com o horário oficial de Brasília, por meio do site da Prefeitura Municipal.

Como forma de classificação, os candidatos serão classificados mediante aplicação de prova de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante seis meses, com possibilidade de ser prorrogado por até igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos