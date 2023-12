PRF apreende drogas de MG que seriam entregues em cidade do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma operação que envolveu várias equipes, prendeu, no ínicio da tarde da última quarta-feira (20), duas pessoas e quase 13 kg de pasta base de cocaína, no contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, os policiais deslocavam-se para o sul do estado como parte da Operação Terminus quando no km 2, do Contorno de Iconha, um veículo Hyundai HB20 prata, ocupado por um homem de 37 anos e uma mulher foi abordado.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha e intensificaram a verificação quando foi identificado um compartimento oculto, eletronicamente modificado, no painel do veículo, onde estavam armazenados 12 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 12,8 kg de drogas.

Entretanto, o condutor admitiu que pegou a droga em Contagem, Minas Gerais, com destino à Praia do Morro, em Guarapari, onde seria entregue em frente a uma mercearia. Ele revelou ainda que, no local, receberia outro veículo para retornar para Minas Gerais, e que o pagamento pela operação seria de R$ 3.000,00 reais.

Portanto, a droga, após fracionada, preparada e comercializada pelos traficantes, poderia render mais de R$2.300.000,00 ao crime organizado.

Diante do fato, a droga e os presos foram entregues ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Itapemirim.