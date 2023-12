Programa Qualificar ES forma mais 60 alunos em Marataízes

O Programa Qualificar ES formou novas turmas no município de Marataízes. A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, formou mais 60 alunos nos cursos de Cuidador Infantil, Cuidador de Pessoas Idosas e Cuidador de Pessoas com Deficiência. As turmas foram criadas em setembro, divididas nos horários matutino, vespertino e noturno.

“A parceria com o Qualificar ES vem mudando a realidade de muita gente aqui em Marataízes. Estamos capacitando todas as faixas etárias, precisamos manter nossa população qualificada e preparada para o crescimento que só avança em Marataízes” afirmou o Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Albérico de Souza.

O programa Qualificar ES nasceu em maio de 2019, com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba. Com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional de milhares de cidadãos.