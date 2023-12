Prefeitura e Polícia Militar discutem ações para o verão de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, juntamente com a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, realizou uma reunião na última quarta-feira (12), para alinhar diversos setores da administração municipal com os representantes da Polícia Militar em Marataízes, Major Nério Pereira da Silva Filho e Capitão Lucas Egramphonte.

A reunião foi conduzida pelo Prefeito Robertino Batista e teve como objetivo a elaboração de um plano de ação envolvendo as secretarias municipais e a Polícia Militar para a condução da programação de verão na cidade.

“Acredito que devemos manter esse diálogo sempre ativo com nossa honrada Polícia Militar. Estamos trabalhando para manter a tradição do verão familiar de Marataízes. Você, turista, que quer passar suas férias em Marataízes, pode chegar!” afirmou o Prefeito Robertino.

Além das ações, a reunião reafirmou o compromisso da Guarda Civil Municipal de Marataízes em auxiliar as polícias Civil e Militar no cotidiano da segurança pública da cidade.

