Projeto de reconhecimento de paternidade vai viabilizar exames de DNA

Na última terça-feira (19), a Unimed Sul Capixaba e o Ministério Público participaram de uma iniciativa inédita para promover o reconhecimento de paternidade no município de Cachoeiro de Itapemirim.

A diretoria da Unimed assinou um termo de colaboração que viabilizará o financiamento de exames de DNA, beneficiando o projeto ‘Meu Pai tem Nome’, conduzido pelo Ministério Público.

O projeto tem como foco central proporcionar o reconhecimento de paternidade a crianças e adolescentes. Inicialmente, o projeto atenderá os matriculados na rede pública de ensino da região. Sob a coordenação do Ministério Público, o “Meu Pai tem Nome” busca reduzir os casos de filiação indefinida, oferecendo aos jovens a oportunidade de terem seus genitores reconhecidos legalmente.

De acordo com o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, o convênio entre a Unimed Sul Capixaba e o Ministério Público representa um passo significativo na materialização desse projeto. “O financiamento dos exames de DNA pela cooperativa médica visa ampliar o alcance do programa, garantindo que um maior número de pessoas tenha acesso a esse importante recurso”, explica.

O compromisso foi formalizado em uma cerimônia que contou com a presença de representantes das duas instituições. A expectativa é que essa iniciativa conjunta contribua não apenas para a resolução de questões de filiação, mas também para fortalecer laços familiares e proporcionar um impacto positivo na vida das crianças e adolescentes envolvidos no projeto “Meu Pai tem Nome”.

