Projeto “Marataízes + inclusão” abre atividades do verão na praia central

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abriu as atividades de verão com o já tradicional projeto “Marataízes + Inclusão”, nas águas tranquilas da Praia Central.

O projeto é fruto da parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com as Secretarias Municipais de Saúde e de Defesa Social, promovendo acessibilidade e garantindo banho de mar assistido para pessoas com deficiências físico-motoras e idosos, com uma equipe de profissionais das áreas de educação física, fisioterapia e guarda-vidas.

O local de atendimento na Praia Central de Marataízes, próximo ao primeiro Píer possui uma área protegida das ondulações mais fortes, além de contar com toda estrutura para estacionamento e acessibilidade.

Foto: Divulgação PMM