Relembre os famosos e as personalidades que morreram em 2023

O ano de 2023 foi marcante e repleto de acontecimentos notáveis. No entanto, apesar disso, personalidades icônicas da mídia faleceram e nos deixaram com um enorme vazio, e uma legião de fãs desolados. Aliás, você se lembra de todos os famosos e personalidades que morreram em 2023?

No entanto, mesmo com notícias tristes, o legado e as contribuições que deixaram para o mundo permaneçam marcados, os tornando eternos. Em suma, estarão sempre vivos em nossa memória.

Confira os famosos e personalidades que morreram em 2023:

Glória Maria

Aliás, uma das maiores jornalistas do país. Glória Maria Matta da Silva foi uma repórter e apresentadora de televisão brasileira, que marcou presença em alguns dos momentos mais importantes da história no mundo. Aliás, negra e de origem humilde, Glória foi a primeira repórter a realizar matérias ao vivo e a cores na televisão no Brasil. No entanto, ela faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, devido a complicações de um câncer no cérebro.

Paulo Caruso

Paulo Caruso foi um dos maiores ilustradores do Brasil, conhecido também por charges de grande impacto e renome. Aliás, suas contribuições marcantes incluem trabalhos em veículos importantes como Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Veja e outras publicações. No entanto, sua produção envolveu críticas políticas, sociais e culturais, usando o humor ácido e inteligente para abordar questões pertinentes à sociedade brasileira. Ele faleceu em 4 de março de 2023, aos 73 anos, em São Paulo, após lutar contra um câncer.

Rita Lee

Aliás, sua personalidade irreverente e talento abundante ficaram marcados para sempre na história. Rita Lee foi uma icônica cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores personalidades do rock nacional. No entanto, sua carreira começou nos anos 60 com a banda Os Mutantes, marcada pela fusão de diferentes estilos musicais. Em carreira solo, ela se destacou com álbuns que mesclavam rock, pop e elementos eletrônicos, além de letras irreverentes e contestadoras. Aliás, Rita foi uma figura influente e revolucionária na música brasileira, reconhecida não só por seu talento, mas também por sua postura à frente de seu tempo e pelo impacto cultural que a deixou como uma das pioneiras do rock no Brasil. Sua personalidade irreverente ficou marcada para sempre na história. No entanto, a cantora faleceu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, em São Paulo, devido a complicações de um câncer no pulmão.

Palmirinha Onofre

Vovó Palmirinha caiu na graça do público com seu jeito doce e gentil de ser. Aliás, ela foi uma apresentadora e cozinheira brasileira. Trabalhou por mais de 10 anos em programas culinários da TV Gazeta e ficou conhecida como a “vovó mais querida do Brasil”. No entanto, faleceu em 7 de maio de 2023, aos 91 anos, em São Paulo, devido a complicações renais crônicas.

Astrud Gilberto

Um dos maiores nomes brasileiros no cenário internacional, Astrud Gilberto foi uma cantora de bossa nova e jazz, que teve o auge de sua carreira por volta dos anos 60 e 70. Aliás, foi a primeira mulher a ganhar o Grammy de Música do Ano, também foi a primeira indicação brasileira na categoria de Artista Revelação na premiação. No entanto, teve sua carreira construída quase completamente no exterior, e foi amplamente mais conhecida fora do país. No entanto, morreu na cidade de Filadélfia, em 5 de junho de 2023.

Tina Turner

Tina Turner foi uma icônica cantora americana conhecida por sua voz poderosa e hits como “Proud Mary” e “What’s Love Got to Do with It”. Aliás, sua carreira inclui sucesso como parte da dupla Ike & Tina Turner e posteriormente como artista solo, destacando-se não apenas pela música, mas também por sua resiliência e história de superação pessoal. Aliás, Turner foi um ícone da música e da moda, deixando um legado duradouro na cultura musical. Infelizmente faleceu em 24 de maio de 2023, aos 83 anos, em sua casa na Suíça, devido a uma “doença prolongada”. No entanto, ela havia enfrentado problemas de saúde nos anos anteriores, incluindo câncer intestinal em 2016, um transplante de rim em 2017 e um derrame em 2013.

MC Marcinho

Um dos maiores nomes do funk brasileiro, MC Marcinho foi um cantor e compositor, conhecido por ser um dos pioneiros do funk carioca. Aliás, sua carreira começou nos anos 90 e ele ganhou destaque com músicas como “Glamurosa” e “Princesa”. Aliás, com um estilo que mescla batidas envolventes e letras que refletem a realidade das comunidades, Marcinho se tornou popular por sua música contagiante e seu carisma. No entanto, sua trajetória também foi marcada por desafios, incluindo um acidente que o deixou paraplégico em 2021, mas sua determinação e paixão pela música continuam inspirando seus fãs. Faleceu em 26 de agosto de 2023, aos 45 anos, no Rio de Janeiro, devido a complicações de saúde 1. No entanto, ele lutou contra problemas cardíacos, renais e diabetes ao longo de sua vida

Matthew Perry

Matthew Perry foi um ator canadense famoso por interpretar Chandler Bing em “Friends”. No entanto, sua carreira na TV, teatro e cinema o destacou, embora tenha enfrentado desafios pessoais. Além do entretenimento, ele se envolveu em causas sociais. Sua atuação em “Friends” o tornou uma figura querida mundialmente. O ator faleceu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos.

Tony Bennett

O cantor e compositor Tony Bennett faleceu em 21 de julho de 2023, aos 96 anos, em sua casa em Nova York. Aliás, foi um dos maiores cantores de jazz e pop do mundo, com mais de 20 prêmios Grammy ao longo de sua carreira. Tony Bennett foi conhecido por canções como “The Way You Look Tonight”, “Body and Soul” e “(I Left My Heart) In San Francisco”. No entanto, ele colaborou com grandes artistas como Lady Gaga, Aretha Franklin e Frank Sinatra, que o chamou de “o melhor cantor do negócio”. Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016. Ele será lembrado como um dos maiores cantores de todos os tempos.

Confira outros famosos e personalidades que morreram em 2023:

O cantor Renatinho, do Bokaloka, morreu aos 48 anos em 5 de janeiro de 2023 após sofrer infarto em show

Gianluca Vialli, ex-atacante que defendeu Juventus e Chelsea, morreu aos 58 anos, em 6 de janeiro

O ex-atacante Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, morreu aos 68 anos, em 8 de janeiro

O guitarrista britânico Jeff Beck morreu aos 78 anos, em 10 de janeiro

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, faleceu em 12 de janeiro, aos 54 anos

O cantor, guitarrista e compositor David Crosby morreu aos 81 anos, em 18 de janeiro

Ilya São Paulo morreu aos 59 anos em 31 de janeiro de 2023 após longa internação

A jornalista e apresentadora de TV Glória Maria morreu aos 73 anos, em 2 de fevereiro

A atriz e modelo norte-americana Raquel Welch faleceu aos 82 anos, em 15 de fevereiro

Atriz Stella Stevens morreu aos 84 anos, em 17 de fevereiro

Música também teve perdas

O atacante francês Just Fontaine, artilheiro da Copa de 1958 com 13 gols em 6 jogos, morreu aos 89 anos, em 1º de março

O ator Emílio Pitta morreu em 3 de março de 2023 aos 79 anos. Artista viveu o Dr. Natanael na novela ‘Belíssima’ (2005)

Antônio Pedro, da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, morreu em 12 de março de 2023 aos 82 anos

O baterista Jim Gordon morreu em 13 de março, aos 77 anos

Canisso, ex-baixista do Raimundos, morreu aos 57 anos, em 13 de março

Ex-ministro chefe da Casa Civil Eliseu Padilha morreu aos 77 anos, em 13 de março

O ator Lance Reddick morreu aos 60 anos, em 17 de março

Ex-jogador do New York Knicks, da NBA, Willis Reed, faleceu em 21 de março, aos 80 anos

Humorista, cantor e compositor Juca Chaves morreu os 84 anos em 25 de março de 2023

O músico, compositor, produtor e ator japonês Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos, em 28 de março

Mortes foram lamentadas pelo público

Ator de ‘Câmeras Escondidas’ do ‘Programa Silvio Santos’, Milton Franceschini morreu em 5 de abril de 2023 aos 87 anos, por causa de insuficiência respiratória

MC Biel Xcamoso morreu aos 24 anos após bater seu carro em fachada de prédio do Recife e capotar o veículo em 10 de abril de 2023

O músico, ator e ativista Harry Belafonte, apelidado de “Rei do Calypso”, morreu aos 96 anos, em 25 de abril

O humorista Eraldo Fontin, de ‘A Praça é Nossa’, morreu aos 41 anos após mal súbito em 6 de maio de 2023

Jim Brown, lendário running back da NFL, morreu aos 87 anos, em 18 de maio

Andy Rourke, ex-baixista do The Smiths, morreu em 19 de maio, aos 59 anos

Ator Ray Stevenson, que atuou no Universo Cinematográfico da Marvel, morreu em 21 de maio, aos 58 anos

O corpo do ator da novela ‘Reis’ Jeff Machado foi encontrado em 22 de maio de 2023, dois meses após seu sumiço, dentro de um baú. O artista tinha 44 anos

Hélio Turco, presidente de honra e maior compositor de sambas da Mangueira, morreu em 8 de junho, aos 87 anos

Político e ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu aos 86 anos, em 12 de junho

Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM, morreu em 15 de junho, aos 64 anos

Comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, morreu aos 78 anos em 19 de junho

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence morreu em 2 de julho, aos 85 anos

Famosos que vão deixar saudade…

Diretor, roteirista, ator e dramaturgo Zé Celso, faleceu em 6 de julho, aos 86 anos

A atriz Neusa Maria Faro morreu em 7 de julho de 2023 de causas não reveladas. Artista ficou famosa por novelas como ‘Chiquititas’, ‘Alma Gêmea’ e ‘Cama de Gato’

O escritor checo Milan Kundera, autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, morreu em 11 de julho, aos 94 anos

A cantora, atriz e modelo britânica Jane Birkin, morreu aos 76 anos em 16 de julho

Pianista, cantor e compositor brasileiro João Donato morreu aos 88 anos, em 17 de julho

Palhinha, ex-atacante que foi ídolo de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians, morreu aos 73 anos em 17 de julho

A cantora irlandesa Sinead O’Connor morreu em 26 de julho, aos 56 anos

Homenagens que emocionaram

A atriz Maria Helena Dias morreu de infarto e pneumonia aos 91 anos em 2 de agosto de 2023

A atriz Aracy Balabanian morreu em 7 de agosto aos 83 anos

MC Kátia morreu aos 47 anos em 13 de agosto de 2023; funkeira foi internada em julho por conta de um mioma, amputou uma das pernas e contraiu pneumonia

A atriz Léa Garcia morreu em 15 de agosto aos 90 anos

A ex-jogadora de vôlei Walewska morreu ao cair do 17º andar de um prédio em 21 de setembro de 2023. A ex-atleta foi medalhista de ouro na Olimpíada de Pequim (China, 2008) e tinha 43 anos

Autora da Globo, Maria Carmem Barbosa morreu aos 77 anos. A morte foi revelada em 22 de setembro de 2023 de parada cardiorrespiratória. Maria Carmem escreveu novelas como ‘Salsa e Merengue’ e seriados como ‘Sai de Baixo’

O ator irlandês Michael Gambon morreu em 27 de setembro de 2023, aos 82 anos, em Witham, no Reino Unido. Vítima de uma crise de pneumonia, ele ficou conhecido mundialmente por dar vida a Alvo Dumbledore na franquia Harry Potter

Mortes precoces

A atriz Elizangela morreu aos 68 anos após um infarto no dia 3 de novembro

Lolita Rodrigues morreu em 5 de novembro de 2023 aos 94 anos por conta de uma pneumonia

Luana Andrade, assistente de palco do ‘Domingo Legal’ e ex-‘Power Couple 6’ morreu aos 29 anos durante lipoaspiração em 7 de novembro de 2023

Ex-diretor do SBT, Roberto Manzoni, o Magrão, morreu aos 74 anos em 9 de novembro de 2023

Paulo Hesse, ator de TV, morreu aos 81 anos em 14 de novembro de 2023; artista esteve em novelas da Globo, Record e SBT como ‘O Cravo e a Rosa’, ‘Éramos Seis’ (4ª versão) e ‘Paraíso Tropical’ (2007)

A atriz Angela Rabello morreu em 29 de novembro de 2023 aos 73 anos. A artista havia descoberto um câncer no fígado há dois meses. Na TV, Angela atuou em novelas como ‘Amor à Vida’ (2013/2014)

O ator, comediante, youtuber e ex-dançarino, Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away ou O Away de Petrópolis, morreu no dia 3 de dezembro.

O ator Andre Braugher, conhecido por interpretar os personagens Raymond Holt na série de comédia Brooklyn Nine-Nine, morreu no dia 11 de dezembro, em decorrência de um câncer de pulmão.