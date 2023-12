Réveillon terá operação especial de ônibus na Grande Vitória

Quem precisar de transporte coletivo para comemorar o Réveillon pode ficar sossegado. A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para a virada do ano. O serviço noturno terá reforço, com viagens a mais, nas linhas 568, 563 e 837, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024. Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais de integração, das 20 horas até a meia-noite do dia 31, e das 10 horas às 20 horas do dia 1º de janeiro.

Vale ressaltar também que o serviço noturno convencional estará operando normalmente. E haverá quatro linhas especiais, criadas para atender a quem se deslocar para a área da Avenida Adalberto Simão Nader. As linhas sairão dos terminais Jardim América, das 20h30 até as 23h10; Campo Grande, das 20h45 até as 23h15; Carapina, das 21h até as 23h10; e Vila Velha das 21h10 até as 23h40.

Haverá viagens extras em diversas linhas que atendem aos balneários da região da Grande Vitória, no dia 31. A linha 211 (Santo André / Jardim Camburi) terá duas viagens extras, uma às 20h35 e outra às 21h40. A linha 806 (T. Jacaraípe / Nova Almeida) terá quatro viagens a mais, das 21 horas às 22h45. A linha 820 (T. Jacaraípe / T. Carapina) terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h40 às 23 horas, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h40 às 23 horas. A 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe), entre 19h15 e 22h45, terá nove viagens a mais. A linha 875 (T. Laranjeiras / T. Jacaraípe) terá mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40.

A linha 613 (Ponta da Fruta / T. Vila Velha) terá seis viagens a mais, partindo do Terminal Vila Velha, entre as 20h10 e 22h20, e duas a mais saindo de Ponta da Fruta, às 21 horas e 21h20. A linha 650 (T. Vila Velha / T. Ibes) terá duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20 horas às 22h15. A linha 651 (T. Vila Velha / Praia da Costa) terá 15 viagens a mais, entre as 20h30 e 23h10.

A linha 611 (T. Itaparica / Praia da Costa) terá 20 viagens a mais, entre as 20h e 23h50. E a linha 505 (T. Laranjeiras / T. Itacibá) terá 14 partidas a mais, entre as 20h10 e 23h25.

Desvios em Vitória

Por conta das interdições de vias durante a programação de Réveillon em Vitória, as linhas que passam pela Avenida Dante Michelini terão que utilizar desvios nos dois sentidos. A interdição começará às 20h30, com previsão de término às 3h. As linhas que serão afetadas são: 103, 112, 211, 212, 505, 508, 515, 523, 539, 541, 563, 568, 572.

No sentido Carapina, a partir das 20h30, os ônibus vão passar na Avenida Saturnino de Brito (próximo à Ilha do Frade), seguirão pela Avenida Desembargador Santos Neves, convergindo à direita na Rua José Teixeira. Daí, passarão pelas avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, e seguindo itinerário normal.

Já no sentido Centro de Vitória e/ou Vila Velha, a interdição começará às 21h30. A partir desse horário, as linhas vão entrar na Avenida Adalberto Simão Nader e seguir pelas avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, convergindo à esquerda na Rua Dr. Eurico de Aguiar e Avenida Desembargador Santos Neves, indo até a Avenida Américo Buaiz de onde seguirão o itinerário normal.

No bairro Jardim Camburi, o trecho da Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, será interditado a partir das 22h, no sentido Porto de Tubarão. Portanto, a partir deste horário, as linhas, no sentido Carapina, vão desviar pelas ruas Carlos Martins, Filogônio Mota e Italina Pereira Mota, acessando, a partir daí, a Rua José Celso Cláudio.

Reforço

A programação para o atendimento durante e depois das comemorações de Ano Novo na Região Metropolitana da Grande Vitória começa na virada do ano, já no dia 1º de janeiro, com dez viagens a mais na linha 845 (Costa Bela / T. Jacaraípe), entre as 04h40 e 06h10 do dia 1º, partindo de Capuba. Já a linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe) terá oito viagens extras, saindo de Praia Grande, das 04h30 até as 06h15 do dia 1º. A linha 831 (Manguinhos / T. Carapina) terá uma viagem a mais, às 05 horas.

Em Vila Velha, a linha 613 (Ponta da Fruta / T. Vila Velha) terá duas viagens extras, saindo do balneário às 4h40 e às 05 horas. A linha 609 (Barra do Jucu / T. Vila Velha) terá uma viagem a mais, às 4h35. E a linha 662 (Praia da Costa / T. Vila Velha) terá duas viagens a mais, saindo da Praia da Costa às 1h45 e às 2h15.

Carros de reserva

No período das 20 horas até a meia-noite do dia 31, os terminais do Transcol contarão com reforço de 35 veículos de reserva, que serão acionados caso haja a necessidade. No dia 1º de janeiro, das 10 horas às 20 horas, os terminais contarão com mais 13 carros extras de reserva, além dos já existentes. Além da programação especial, vale lembrar que o serviço noturno convencional vai funcionar normalmente. As linhas que operam o chamado “bacurau” são as seguintes: 130, 563, 567, 568, 634, 664, 665, 667, 668, 735, 774, 775, 776, 777, 835, 836, 837, 838, 841, 899 e 927.

Reforço de praia

No dia 31, a linha 211 fará 14 viagens extras para atender à demanda de praia, das 15h30 até as 20h25. E a linha 505 vai realizar 18 viagens extras, das 15h até as 20h20. No dia 1º, a linha 505 vai fazer, das 15h às 20h20, outras 18 viagens extras para atender a quem estiver saindo da praia.

Além dessas viagens, a Ceturb-ES já tem uma programação de Verão que está em vigor desde o último dia 19 de novembro. A programação deverá se estender durante todo o Verão para os que atendem aos balneários da Grande Vitória, com reforço de viagens nos fins de semana e feriados. Além do reforço de viagens de praia, haverá ainda 20 veículos de reserva nos terminais para qualquer eventualidade de concentração de demanda além do previsto.

A fiscalização da Ceturb-ES vai acompanhar de perto e monitorar a demanda para, se for necessário, ajustar a oferta.



Para mais informações sobre horários, acesse o site da Ceturb-ES (www.ceturb.es.gov.br).