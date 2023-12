Revisão do carro: o que fazer para viajar com tranquilidade nas férias?

As férias estão chegando e as malas já estão quase prontas, mas e a revisão do carro, você sabe o que fazer para viajar com tranquilidade nas férias? Não? Então confira aqui para viajar sem preocupações. Primeiramente leve o carro com pelo menos uma semana de antecedência da data marcada da viagem.

Dessa forma, caso seja preciso trocar alguma peça ou fazer algum procedimento mais demorado, você terá tempo para deixar o carro na oficina, sem comprometer o planejamento. Em segundo lugar, escolha uma oficina de sua confiança para fazer a revisão.

Para você diminuir as chances de ter problemas no seu período de descanso, confira a seguir quais os principais itens a serem avaliados para viajar com tranquilidade nas férias e garantir a boa saúde do carro antes de pegar a estrada.

1. Óleo lubrificante e fluidos

O óleo lubrificante é primordial para garantir que o motor funcione adequadamente em todos os regimes de funcionamento. Além disso, o lubrificante tem outra função que pouca gente conhece: ajudar no processo de troca térmica do motor com o sistema de arrefecimento.

É fundamental trocar o óleo do motor no período correto estipulado pelo fabricante do carro

Aliás, quando o óleo do motor está vencido, ele pode se tornar mais espesso ou mesmo mais fino, e perde sua capacidade de lubrificação e de troca térmica. Além disso ele carrega materiais em partículas – resíduos metálicos provenientes do desgaste natural dos componentes e também partículas de carbono, vindas da queima do combustível e da saturação do óleo.

Sendo assim, é fundamental trocar o óleo do motor no período correto estipulado pelo fabricante do carro. Lembre-se que o óleo do motor vence também por tempo, devendo ser trocado anualmente mesmo sem ter atingido a quilometragem para troca. Outra recomendação é: sempre substitua o filtro de óleo a cada troca do lubrificante.

Outros fluidos que também precisam ser conferidos nesta revisão:

Óleo do câmbio: nos carros com câmbio automático, é preciso conferir se a montadora recomenda trocar o óleo de câmbio regularmente ou não. Em carros com câmbio manual, a troca deve ser feita de acordo com a quilometragem;

Fluido da direção hidráulica (quando houver): nível baixo é sinal de vazamento no sistema;

Fluido de freio: também deve ser trocado em prazos regulares; nível baixo é sinal de problema;

Fluido do limpador de para-brisa: Conferir o nível e completar, se necessário.

É importante analisar cada um destes fluidos, pois apenas um nível baixo de cada um deles pode fazer com que a viagem seja encerrada antes da hora. Em casos extremos, como a ausência total do fluido causado por um vazamento, por exemplo, você e os demais ocupantes podem ficar sujeitos a acidentes.

2. Sistema de freios

O freio em bom estado de funcionamento é essencial para uma viagem segura

Além do nível de fluído de freio, outra dica importante é verificar as condições gerais do sistema dos freios do seu carro para viajar com tranquilidade nas férias. Verifique se existem ruídos ao pisar no pedal e, ao menor sinal de algum problema, troque as pastilhas ou corrija possíveis falhas.

Também note se há trepidações nesta frenagem. Isso pode significar que o disco de freio está empenado e precisa de substituição. O freio em bom estado de funcionamento é essencial para uma viagem segura.

3. Suspensão

Peça ao mecânico para conferir o estado de todos os componentes do sistema

O sistema de suspensão é o maior responsável pelo conforto dos passageiros e, principalmente, pela estabilidade de direção. Peça ao mecânico para conferir o estado de todos os componentes do sistema, como buchas, molas e amortecedores. Um amortecedor com vazamento ou emperrado pode afetar e muito a segurança em frenagens, em curvas e também na absorção de impactos das irregularidades das vias.

Se notar trepidações excessivas ou desalinhamento do volante, antes de pegar a estrada realize o alinhamento e o balanceamento e certifique-se de que o automóvel está andando como deveria. Além do conforto, essas práticas ajudam a estender a vida útil de pneus e outros componentes do carro.

4. Correia dentada

Na correia dentada confira se há trincas e/ou desgastes no componente e sempre faça a substituição no período recomendado pelo fabricante

A correia dentada é peça fundamental para o funcionamento do motor do seu carro. Caso ela se rompa, não tem jeito. É risco certo de você precisar fazer uma retífica do motor. Este serviço, dependendo do modelo do carro.

Assim, confira se há trincas e/ou desgastes no componente e sempre faça a substituição no período recomendado pelo fabricante.

Em carros que não possuem correia dentada, mas sim corrente de sincronização, a manutenção é a troca de óleo no período correto, já que ele lubrifica o componente.

5. Pneus

Não se esqueça de conferir também o estepe

Não somente na revisão de férias, mas tenha o hábito de verificar semanalmente o estado e a pressão dos pneus. É necessário checar se os sulcos estão profundos, dentro da tolerância do TWI (Tread Wear indication) e se existe a formação de bolhas nos flancos.

Não se esqueça de conferir também o estepe, afinal nunca se sabe qual será o momento em que você precisará trocar um pneu na estrada. Ao trafegar em estradas, a temperatura dos pneus aumenta – e, com isso, a pressão também se eleva.

Se a calibragem não estiver correta o pneu pode até estourar e um acidente grave é quase certo. Portanto, verifique a indicação no manual para saber o valor correto da calibragem.

6. Sistema elétrico

Lembre-se de que o não funcionamento correto dos faróis e das setas pode gerar multas de trânsito

Não pegue estrada para viajar com tranquilidade nas férias sem verificar se os faróis e as lanternas estão funcionando corretamente. O pisca-alerta e as setas também precisam estar em dia. Estes itens são fundamentais para que você veja bem na estrada e, principalmente, seja visto.

Um farol queimado a noite pode fazer com que você seja confundido com uma moto e você não vai querer que isso aconteça se na pista contrária vier um caminhão. Além disso, lembre-se de que o não funcionamento correto dos faróis e das setas pode gerar multas de trânsito. Não se descuide desses itens!

Por via das dúvidas, é sempre bom carregar lâmpadas e fusíveis reservas, pois a falha pode acontecer durante a viagem e você pode corrigir o problema facilmente.

Revisão do carro: o que fazer para viajar com tranquilidade nas férias?

Seja prudente tanto na estrada quanto fora dela. Sempre observe possíveis ruídos e alterações de comportamento do seu carro, pois isso faz com que você possa reparar falhas de funcionamento antes de se tornarem um grande problema.

Ainda na revisão do carro: o que fazer para viajar com tranquilidade nas férias, programe seu roteiro com certa folga no período de estrada. Isso fará com que não seja necessário ficar dirigindo por várias horas e evitará que a fadiga se torne sua maior vilã durante a viagem.

Deixar tudo para a última hora parece ser algo que as pessoas prometem que não vão repetir, mas sempre acabam fazendo novamente no final das contas. Tente programar a revisão de férias com certa antecedência em relação à data da sua viagem.

Se algo estiver errado, não será preciso adiar a partida para providenciar o reparo necessário. Com isso, você também não deixará de fazer o que for preciso para que seu carro esteja em boas condições na hora de pegar estrada.

Programar as revisões é a melhor forma de não ser surpreendido por problemas — principalmente quando estiver viajando.

Portanto, não deixe de prestar atenção nos itens essenciais e substituir as peças que apresentarem falhas ou desgaste excessivo. Assim, você evita horas e horas parado no acostamento.