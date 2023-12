Rodovia do Frade: governador aponta ajustes e data para início de obras

O início das obras da Rodovia do Frade (ES-488), que liga Cachoeiro a BR-101, está entre os principais investimentos que devem sair do papel no ano de 2024.

A obra foi destacada pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta quinta-feira (21), em coletiva com os veículos de imprensa do Sul, realizada no Jaraguá Tennis Club, em Cachoeiro.

No vídeo abaixo, o chefe do Poder Executivo Estadual detalha como está o cronograma e os trâmites burocráticos para execução da obra.