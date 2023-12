Revitalização de rotatória garante mais segurança em Anchieta

O bairro Nova Jerusalém, na sede do município de Anchieta, irá ganhar uma praça e a revitalização da rotatória. As obras já iniciaram e estão seguindo o cronograma com celeridade.

LEIA TAMBÉM: Réveillon 2024: confira as atrações da noite da virada em Anchieta

A praça será edificada na rotatória, em uma área de 870 m2. O objetivo da construção é implantar um local de lazer no bairro e reorganizar o trânsito, além de revitalizar a entrada principal da comunidade. O local terá playground, pergolado, jardins, bancos, canteiros e iluminação em led.

“Será uma obra que irá trazer mais segurança e lazer para a comunidade e região, deixando a entrada do bairro mais bonita e organizada ”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

A empresa responsável pela construção é a R Ferreira Cardoso ME, que têm 180 dias para concluir o serviço. O investimento é de R$ 444 mil, com recursos do próprio município.