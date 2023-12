Rio Novo do Sul: veja momento que carro é destruído pelo fogo na BR-101

Um carro, modelo Fiat Toro, de cor vermelha, ficou completamete destruído após pegar fogo, na tarde desta quinta-feira (28), no km 397 da BR-101, em Rio Novo do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada para ocorrência de incêndio na altura de Rio Novo do Sul. Os bombeiros já estão a caminho do local e a ocorrência segue em andamento. A causa do incêndio é desconhecida.

Mais detalhes sobre o incêndio em instantes.

VÍDEO: Leitor Aqui Notícias