Rodovia é interditada após caminhão carregado com carvão tombar no ES

Um caminhão, carregado com carvão, tombou na manhã deste domingo (3), no km 34,5, da BR 259, em Colatina, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 10h20.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, o caminhão seguia pela rodovia, sentido a Vitória, quando o motorista não conseguiu fazer a curva e tombou. Por conta do acidente, a carga ficou espalhada na lateral da via.

Segundo a PRF, o trânsito segue fluindo no sistema de pare e siga, sem previsão de liberação. O estado de saúde do motorista não foi informado.