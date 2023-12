RuralturES 2024: o encanto do turismo das montanhas já tem data marcada

Prepare seus sentidos para viver experiências únicas no cenário encantador do turismo rural! A 4ª edição da Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES) está marcada para os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2024, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão“, em Venda Nova do Imigrante (ES), no coração das Montanhas Capixabas.

A Feira é realizada pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, em correalização com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, e apoio da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).

“Nós esperamos uma RuralturES ainda melhor que as anteriores. É uma grande responsabilidade para nós do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau. Será um imenso desafio superar a última edição. Vamos trabalhar incansavelmente para ter novos parceiros e, com isso, aumentar o número de estandes”, destaca o diretor-presidente do Convention, Valdeir Nunes, o “China”.

“A RuralturES 2024 virá cheia de novidades. Equipes do Sebrae/ES, da Prefeitura de Venda Nova, do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, realizador deste grande evento, e todos os envolvidos trabalhando conosco para preparar a Feira. Serão muitas experiências, atrações e novidades para os turistas, moradores e empreendedores da região”, comenta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O prefeito de Venda Nova, Paulinho Mineti, disse esperar a RuralturES concretizar o que vem fazendo ao longo dos últimos três anos: “ser essa potência na apresentação dos nossos produtos, do agroturismo e na troca de experiências com outros municípios e regiões.

E também oferecer uma Feira de qualidade e com infraestrutura como nos eventos realizados nos grandes centros. As pessoas ficam encantadas com a enorme quantidade de produtos em exposição. A cada edição da RuralturES, vemos mais empreendedores querendo entrar nesse mercado do turismo rural”.

Turismo de experiência em foco

O objetivo central da RuralturES é divulgar os produtos locais e proporcionar experiências memoráveis aos participantes, destacando o potencial do turismo rural e do agroturismo capixabas e enfatizando o turismo de experiência como elemento central.

“A ideia é levar tudo o de melhor da nossa energia, dos nossos propósitos para transformar o Espírito Santo em um Estado de referência em turismo de experiência e destino importante para quem quiser conhecer coisas boas, da melhor qualidade. Aguardem! Vem aí a RuralturES 2024!”, anuncia Rigo.

Resultados da última edição

Na 3ª RuralturES, de 15 a 18 de junho, no Centro de Eventos de Venda Nova, a Feira superou as expectativas, atraindo um público estimado em 40 mil pessoas durante os quatro dias de programação gratuita. Um aumento significativo de quase 15% em comparação ao ano anterior de 2022. A movimentação financeira também foi expressiva, ultrapassando R$ 2,3 milhões apenas no local do evento, sem considerar os benefícios para a ocupação hoteleira e toda a cadeia produtiva do turismo no município e arredores.

Diversidade de experiências

Com mais de 30 horas de programação, a RuralturES 2023 surpreendeu os visitantes com a variedade de produtos oferecidos por mais de 140 empreendedores capixabas. Durante a feira, os visitantes puderam degustar cafés especiais, cervejas artesanais, mel, morango, flores e apreciar o talento dos artesãos locais. As apresentações culturais, como música e danças folclóricas, proporcionaram uma imersão na rica tradição do Espírito Santo.

Além dos empreendimentos locais, a Feira teve a participação de expositores do Pará e do Rio de Janeiro, ampliando ainda mais as possibilidades de intercâmbio cultural.

O evento contou ainda com o envolvimento de oito caravanas do Espírito Santo, proporcionando um verdadeiro tour pelo agroturismo regional, organizado pelo Sebrae/ES.

Aliás, as expectativas para a 4ª edição da RuralturES são altas, prometendo superar as edições anteriores e consolidar ainda mais o turismo rural e de experiência como uma atração imperdível na agenda capixaba.

“É um projeto que a cada ano acrescentamos mais sustentabilidade para que seja realmente um evento que promova essa região e faça com que a gente não pare.

A Feira é a oportunidade para discutirmos a necessidade de planejamento para o futuro, dando sequência a todas as atividades que necessitam de força para recrutar quem está atuando na área, de modo que não desanimem e façam com que a região fique cada vez mais conhecida, gerando oportunidade e empregos para nossas famílias e filhos”, conclui o presidente do Conselho Curador do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Leandro Carnielli.

