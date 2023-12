Salário e abono dos servidores do ES serão pagos no próximo dia 21

O salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês de dezembro, será depositado no próximo dia 21 de dezembro.

Nessa mesma data, também será pago o abono salarial de R$ 1,5 mil aos profissionais da Rede Estadual de Ensino e de R$ 1 mil aos demais servidores.

Os profissionais que fazem aniversário em dezembro, os celetistas e os que trabalham em regime de Designação Temporária (DT) receberão também o 13º salário neste mês.

Reajuste Segurança Pública e Agente de Suporte Educacional

No próximo dia 28 de dezembro, será efetuado, por meio de folha suplementar, o pagamento dos valores referentes ao reajuste salarial concedido aos servidores da Segurança Pública (Militares, Polícia Civil, Polícia Penal e Agentes Socioeducativos) e aos ocupantes do cargo de Agente de Suporte Educacional.