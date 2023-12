São José do Calçado: mães solo receberão benefício eventual

As mães solo de São José do Calçado serão contempladas com um benefício eventual de fim de ano que será concedido pela prefeitura. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (27), pelo prefeito Antônio Cuíca.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Weder Ferreira, só terão direito ao benefício as mães solos cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A entrega das cestas básicas está prevista para acontecer, nesta quinta-feira (28), na Praça Pública. Uma equipe da Assistência Social também estará no local para atendimento e esclarecimento de dúvidas.