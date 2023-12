Saúde de Vargem Alta vira alvo de fake news

A Prefeitura de Vargem Alta esclarece que o comunicado sobre alterações nos horários do Programa de Saúde da Família (PSF) é Fake News.

LEIA TAMBÉM: Estudante de Vargem Alta representa ES na Conferência Nacional da Juventude

Todos os órgãos da Administração Pública Municipal funcionarão normalmente nos dias 21, 22 e 29 de dezembro, conforme Decreto Nº 4846 de 04 de janeiro de 2023, que dispõe sobre feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais para o ano de 2023.

A Prefeitura informa, ainda, que as repartições públicas só terão pausa nos feriados dos dias 25 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.