Sedu abre inscrições para professores de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta quinta-feira (07), o período de inscrição para seleção e contratação de profissionais para atuação em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas da próxima quarta-feira (13).

Os classificados serão contratados em regime de Designação Temporária (DT), em atendimento às necessidades das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e do Sistema Prisional Estadual.

Saiba mais lendo o Edital nº 44/2023, clicando no link: https://sedu.es.gov.br/externo-2

Dúvidas em relação ao Edital devem ser envidas para o e-mail [email protected].