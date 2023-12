Sentinela: Polícia apreende drogas durante operação em Jerônimo Monteiro

Na manhã desta segunda-feira (18), os policiais militares do 3º Batalhão desencadearam a Operação “Sentinela Isolada”, em combate ao tráfico de entorpecentes em Jerônimo Monteiro.

A operação contou com 72 policiais, sendo equipes de Força Tática e policiais que estão participando do IV COFT, Curso Operacional de Força Tática, do Serviço de Inteligência e demais equipes da unidade.

Ao todo foram cumpridos 14 MBA’s, todos na cidade de Jerônimo Monteiro. Sete pessoas, sendo uma mulher, foram detidas e encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Durante a ação os policiais apreenderam:

• Dinheiro: R$ 3.470,00

• Cocaína: 13 papelotes.

• Crack: 65 pedras de crack

• Maconha: 25 buchas e 304 gramas de maconha.

• Materiais Diversos: duas balanças de precisão; um cartão de memória; seis celulares; três cordões prateados com pingente; uma pulseira prateada; quatro cordões dourados; dois anéis dourados.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Alegre