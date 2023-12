Setur e Instituto Jones divulgam dados do turismo capixaba

A Secretaria do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgaram, nessa quinta-feira (21), o Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo, referente ao terceiro trimestre de 2023. A publicação apresenta dados e informações das atividades econômicas, geração da renda, mercado de trabalho, remuneração, entre outros indicadores do setor no contexto capixaba.

De acordo com o levantamento, as atividades turísticas no Espírito Santo registraram variação negativa na comparação com o trimestre imediatamente anterior (-5,0%). Apesar disso, os dados mostram que houve crescimento de +0,2% na comparação interanual, sendo a décima taxa positiva seguida neste tipo de comparação.

Na comparação com os demais estados, nove unidades da federação pesquisadas registraram crescimento ou estabilidade na comparação interanual. O Espírito Santo aparece na 7ª posição nesse ranking de crescimento. Bahia (+17,2%), Rio de Janeiro (+16,7%) e Minas Gerais (+14,6%) registraram as maiores variações.

O estudo mostrou ainda que, ao longo de 2023, houve crescimento de +3,5% nas atividades turísticas capixabas. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, a expansão chegou a +4,4%.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, comentou o resultado do boletim e a parceria com o Instituto Jones. Ele destacou ainda o aumento no número de trabalhadores que desempenham Atividades Características do Turismo (ACTs).

“O boletim é fruto da parceria do Observatório do Turismo com o Instituto Jones Santos Neves. É uma publicação de grande importância para o setor turístico e para a secretaria. Atualmente, por exemplo, temos mais de 173 mil pessoas trabalhando em atividades ligadas ao turismo. No mesmo período, em 2022, eram 162 mil e, no 2º trimestre deste ano, eram 157 mil. Esses são dados que nos animam a pensar em mais políticas públicas para o desenvolvimento do setor no Espírito Santo”, destacou Philipe Lemos.

Emprego e renda



No Espírito Santo, 8,5% das pessoas ocupadas no mercado de trabalho exercem funções nas Atividades Características do Turismo, a maioria atuando na área de Alimentação (93,3 mil) e de Transporte (54,0 mil). Somados, esses segmentos representam 85% das pessoas ocupadas no setor.

Do total de pessoas que atuam nas atividades ligadas ao turismo, 66,2% estão em trabalhos formais e 33,8% estão ocupadas de maneira informal. Os segmentos Alimentação e Atividades culturais e desportivas apresentam as maiores taxas de informalidade, com 44,7% e 30,1%, respectivamente.

Já a média de rendimento no setor foi estimado em R$ 2.335,63, no terceiro trimestre de 2023, totalizando R$ 396,15 milhões da massa de rendimento. O segmento Transporte lidera com o maior rendimento médio, R$ 3.052,22, seguido por Outras atividades, com R$ 3.009,64.

“No terceiro trimestre deste ano, foram criados ainda 720 novos postos de trabalho celetista nas Atividades Características do Turismo, com variação positiva em todos os cinco segmentos pesquisados”, pontuou o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves, Antonio da Rocha.

Os vínculos estão concentrados, na maioria, no segmento de Alimentação, que gerou 431 novos postos com carteira assinada.

O Boletim Economia do Turismo – 3º trimestre de 2023 pode ser acessado na íntegra em: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/economia-do-turismo.